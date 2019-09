Football (Ligue 2) : Caen toujours affligeant est au bord du précipice 

Le match.

Inexorablement alignés dans leur 5-3-2 devenu traditionnel, les Malherbistes tentent de mettre leur patte sur les débats sans attendre dans cette confrontation de bas de classement. Mais après un quart d'heure initial correct, les gommes de Rui Almeida se font piéger sur la seconde incursion grenobloise. Djetti se défait aisément de Rivierez et voit son tir battre Riou (18e). De quoi couper toute velléité et Caen est même tout proche d'encaisser un second but dans la foulée mais Riou parade sur l'essai de Tinhan (24e). La suite n'est que néant pour un onze normand incapable de trouver quelque solution qui soit. Dans son but, Maubleu n'a rien à faire jusqu'à la pause, comme la quasi totalité des gardiens affrontant le SMC depuis le début de saison. Caen continue d'aller mal et rien ne semble pouvoir changer la donne.

Première occasion à la 73e minute…

La réaction, voilà ce que l'on attend de la part des Caennais d'entrée de seconde période mais c'est Djitte qui est à quelques centimètres du break sur un tir contré venant mourir au pied du montant de Riou (47e). L'heure de jeu passée, Gonçalves et consorts ne trouvent toujours pas le moindre rythme et ne se hissent toujours pas jusqu'au but de Maubleu. Le portier Isérois doit juste être sur ses gardes sur une déviation de N'Gom (67e). A l'orée des vingt dernière minutes, aucun signe ne laisse présager d'autre chose que d'une nouvelle défaite du SMC. Oniangue pense bien redonner de l'allant aux siens mais seul devant le but sur un centre de M'Bengue, le milieu de terrain ne cadre pas devant le but (73e). Un éclair, puis un retour immédiat à la nuit noire, jusqu'au coup de sifflet final. Caen n'a aucune vie, aucun caractère et aucune des qualités nécessaires pour gagner un match, même en Ligue 2. La situation s'aggrave de semaine en semaine.

Les buts.

18e : contre mené sur le flanc gauche qui aboutit à Djetti. Ce dernier dribble trop facilement Rivierez et voit son tir dévié par Weber, tromper Riou pour l'ouverture du score.

Grenoble : 1- Caen : 0

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M.Dechepy, spectateurs : 5500; Avertissements : Caen : Zady-Sery (36e), Gonçalves (60e)

GRENOBLE : Maubleu (cap), Vandenabeel, Monfray, Mombris, Gibaud, Pickel, Coulibaly (Elogo 72e), Michel (Benet 59e), Djitte, Tinhan (Semedo 79e) , Ondaan, entr : Phiippe Hinschberger

CAEN : Riou, Rivierez, Yago, Weber, M'Bengue, Sankoh, Gonçalves (cap), Oniangue, Deminguet (Repas 68e), Jeannot (Tchokounté 75e), Cady-Sery (N'Gom 58e), entr : Rui Almeida

But : Grenoble : Djitte (18e)

