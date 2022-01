Caen. Les Cébécistes lancent leur saison en Nationale 1 par une victoire 

Ce vendredi 20 septembre 2019, les joueurs du Caen Basket Calvados avaient rendez vous avec le championnat. Les Cébécistes ont fait le déplacement en Charente-Maritime pour y débuter leur marathon d'au moins 36 journées. Les basketteurs normands qui sortent d'une préparation prometteuse et d'une victoire en Coupe de France à Saint Quentin (Pro B), ont montré qu'ils avaient toutes les cartes en main pour espérer jouer les premiers rôles cette saison dans la course à la montée en Pro B.

Le match

Les Caennais qui seront l'équipe à battre cette saison, vont se faire surprendre dès le début de match face à une équipe locale motivée à bien débuter son championnat devant son public et à faire tomber les favoris dès la première journée. En effet, les Cébécistes en manque d'inspiration vont rapidement se faire distancer (20-8, 6'). Il faudra attendre le trois points de Bangura pour que les Normands prennent d'avantage confiance et rattrapent une partie de leur retard à la fin du premier quart temps (22-19, 10').

Surprenant, La Rochelle va tenir et va continuer à rivaliser avec les Calvadosiens. Le deuxième quart temps sera notamment marqué par des attaques placées et deux équipes plus rigoureuses dans leur façon de jouer. Les Rochelais vont réussir à rester en tête une partie du quart temps (33-27, 14'). Cependant le capitaine Gaëtan Clerc va permettre au Caen BC de revenir à égalité et même de passer devant (38-36, 17'). C'est avec un tout petit point d'avance que les Normands reviendront en tête à la pause (43-42, 20').

La Rochelle craque

Dans le troisième quart temps, aucune des deux équipes n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Le facteur physique va s'ajouter à ce match puisque les deux équipes vont être nettement moins précises au shoot. Les hommes de Fabrice Courcier n'arrivent pas à creuser l'écart et à faire les différences suffisantes pour se faciliter la tâche. La Rochelle va continuer à impressionner en restant à égalité (55-55, 30').

Accrochés, les coéquipiers d'Aurélien Salmon ne vont pas s'affoler et vont faire respecter la hiérarchie dans le quatrième temps. Les Rochelais, généreux pendant plus de trente minutes vont finir par craquer. Auteur d'une très bonne deuxième mi-temps défensive, avec seulement 21 points encaissés, les Caennais vont finir par l'emporter logiquement 72 à 63.

La fiche

La Rochelle 63 - 72 Caen : 22-19 / 20-24 / 13-12 / 8-17

La Rochelle : Départ : Anderson Jr 18, Thinon 11, Boucaud 11, Cellerier 2, Iyekekpolor 8. Banc : Poiroux 2, Moulart 2, Louves 2, Constant 3, Benon 4.

Caen : Départ : Thibedore 4, Salmon 11, Acker 4, Clerc 15, Remekun 10. Banc : Rigaux, Pope 7, Bangura 8, Pierard 2, Pfister 11.

La réaction

Fabrice Courcier (Entraineur du Caen BC) : "C'est une première victoire importante. On a fait un bon match. La Rochelle nous a posé pas mal de problèmes. Dès qu'on va jouer à l'extérieur cette saison, on va être attendu par tout le monde. On a eu du mal au démarrage. Il va falloir être vigilant avec nos débuts de matchs, car ça pourrait vite devenir handicapant. On a su intensifier notre défense en deuxième mi-temps et avec la longueur de banc on a su faire la différence dans les cinq dernières minutes."

Le prochain rendez vous

Pour le compte de la deuxième journée de Nationale 1, le Caen BC voyagera une nouvelle fois en raison de la Foire de Caen qui rend le Palais des Sports indisponible. Les Caennais se déplaceront à Bordeaux (Gironde). Le match aura lieu le vendredi 27 septembre à 20h30.

