Caen. Tramway de Caen la mer : découvrez la première rame

Le bébé tant attendu est là. La première rame du futur tramway de la communauté urbaine de Caen la mer (Calvados) a été dévoilée mardi 10 juillet 2018 sur le site d'Alstom de La Rochelle. Au total, 23 tramways ont été commandés en novembre 2016 par la communauté urbaine. "On en parle depuis tellement d'années et c'est enfin une réalité, explique Rodolphe Thomas, 1er vice-président de Caen la mer en charge des transports et des infrastructures. C'est comme un bébé, à la fois une naissance et un baptême". L'élu a même pu conduire cette première rame : "c'est souple et confortable". Pour l'heure en phase de test, elle sera livrée dans le centre d'exploitation et de maintenance du tramway de Fleury-sur-Orne, au mois d'octobre 2018. Pour une mise en route du tramway en septembre 2019 sur trois lignes distinctes : la ligne 1 de Hérouville Saint-Clair à Ifs Jean Vilar ; La ligne 2 de Caen Campus 2 à Caen Presqu'île et la ligne 3 de Caen Quatrans à Fleury-sur-Orne.

Sobre avec une touche de couleur corail

Long de 33 mètres, les 210 futurs passagers (contre 130 avec l'ancien) vont pouvoir pénétrer dans ce tramway plus lumineux et moins bruyant dont ils ont choisi le design. À l'extérieur, il est sobre. Blanc avec des pointes de gris et surtout de grandes baies vitrées qui recouvrent 45 % de la surface. À l'intérieur, les sièges sont, en alternance, bleus et marrons. Des touches de couleur corail ravivent le tout. La modernité est le point fort du nouveau tramway. Six écrans d'informations permettront aux usagers de se situer et 24 ports USB sauveront la vie de ceux qui ont besoin de recharger leurs téléphones portables. "La gamme Citadis X05 est de dernière génération et très performante", explique Olivier Deshayes, chef de projet Alstom pour le tramway de Caen. Elle a déjà été commandée par Nice, Sidney et Lusail au Qatar. L'exploitant Keolis et les futurs conducteurs ont pu échanger avec les techniciens de La Rochelle pour en connaître toutes les subtilités de conduite et de prise en main.

Et il fonctionne ! Plus large, plus lumineux et moins bruyant ! #tramway @Caenlamer pic.twitter.com/qi13gRFjvf — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 10 juillet 2018

150 conducteurs recrutés

"C'est maintenant un gros challenge qui nous attend, explique Bruno Guégan, directeur de Keolis Caen, nous allons devoir former tous nos conducteurs, régulateurs et agents de maintenance". Au total près de 33 000 heures de formations seront nécessaires. 150 personnes vont être recrutées. Une première session a déjà commencé en juin 2018, une autre va suivre en septembre 2018. "Sur celle de juin, nous avons déjà plus de cent candidats". Les futurs conducteurs seront formés à Caen avec notamment un simulateur de conduite avant de se lancer sur les lignes caennaises.

