Caen. Tramway de Caen : des travaux de nuit du 20 au 24 août

Après la mise en route du tramway de Caen (Calvados), des travaux sont nécessaires sur les infrastructures du réseau. Ils seront réalisés de nuit, du mardi 20 août au samedi 24 août 2019 inclus. Ces travaux entraînent donc l'arrêt du tram vers 21h15 jusqu'à la fin de service.

Des plans à chaque station

Pour remplacer les lignes de tramway T1, T2 et T3, des lignes de bus de remplacement B1, B2, B3 seront à la disposition des voyageurs chaque soir à partir de 21 heures. Pour retrouver un arrêt desservi par l'un des bus Plan B, il suffit de se référer au plan affiché à chaque station. Il permet de localiser d'un seul coup d'œil l'arrêt de bus le plus proche et le chemin à effectuer (indiqué en jaune) pour le rejoindre.

Les horaires de passages, le plan du bus de remplacement ainsi que la liste des arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite sont à retrouver sur twisto.fr.