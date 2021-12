Poilley. Remade : la population du sud Manche inquiète 

Les problèmes financiers que rencontre aujourd'hui l'usine de Remade, entreprise spécialisée dans le reconditionnement des smartphones, et son avenir inquiètent les habitants et commerçants de la commune de Ducey (Manche), voisine du site de l'entreprise. Ils redoutent le pire pour les salariés et s'interrogent sur les dysfonctionnements qui ont conduit l'entreprise promise à un grand succès, à ce stade.

Lundi 16 septembre 2019, les salariés ont débrayé, alors que le paiement des salaires pour septembre n'est pas assuré, et qu'une réunion était organisée au ministère des finances à Paris avec les dirigeants de l'entreprise, pour sauver ce qui était il y a encore quelques mois un fleuron de l'économie du sud Manche.