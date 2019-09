Flamanville : le directeur de la centrale annonce ses objectifs

Les unités de production 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche) ont été placées sous surveillance renforcée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ce mercredi 11 septembre 2019. L'EPR – dont la mise en service a été retardée d'au moins 3 ans à la suite de problèmes de soudures - n'est pas concerné par cette mesure.





Un problème de rigueur

Cette décision survient à la suite de déficiences de "certaines activités d'exploitation" selon un communiqué de l'ASN. En témoigne la visite décennale du réacteur numéro 2, dont la fin était prévue pour début juillet et qui est finalement reportée au 15 octobre 2019. Écoutez l'exemple des difficultés rencontrées par EDF que donne le directeur de la centrale, Patrice Gosset :

Le directeur assume un certain manque de rigueur : "Dans la situation que je viens de décrire, c'est une opération de maintenance qui n'a pas été réalisée avec toute la précision et tous les contrôles requis pour être sûr que ça se passe sans problème. Donc on doit aller dans le détail et retrouver toute la précision sur toutes nos activités de maintenance."

2 centrales placées sous surveillance renforcée

Alors que seules deux centrales nucléaires sont actuellement placées par l'ASN sous surveillance renforcée – celle de Belleville-sur-Loire (Cher) et de Flamanville - Patrice Gosset se veut rassurant : "Il n'y a pas de problème de sûreté des dispositifs et la mise sous surveillance renforcée fait partie de la vie normale d'un exploitant".





Plus de contrôles

Cette mise sous surveillance va donc se traduire au quotidien par davantage de contrôle et d'inspection que la normale "pour voir si le plan d'action a bien été mis en œuvre, si les opérations se déroulent normalement et si nos résultats s'améliorent". La centrale compterait déjà "une trentaine de contrôles par an" selon son dirigeant.

Patrice Gosset espère cependant que, sur la façon de mener les opérations, l'ensemble des constats de défauts de maintenance disparaissent d'ici la fin 2020 :

