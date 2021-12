Cherbourg-Octeville. Tendance Live : Gabriella rejoint la programmation de Cherbourg 

Gabriella Laberge complète la programmation du Tendance Live qui aura lieu le vendredi 27 septembre 2019, à Cherbourg (Manche) !

Sa voix et son coup d'archer avaient envoûté la France en 2016, et le jury tout entier de The Voice dès son premier passage sur scène. Et pour cause, sa reprise très réussie de "The Scientist" de Coldplay affiche aujourd'hui plus de 46 millions de vues sur Youtube.

Peu avant sa participation à l'émission de télé-crochet, cette multi-instrumentiste à la formation classique avait sorti un premier album folk et intimiste "The Story of Oak & Leafless" paru en 2015.

Cette fois-ci, l'auteur-compositrice-interprète revient avec un nouvel opus bien plus pop : "Étrangère" dont la sortie est annoncée pour le 20 septembre 2019.

Gabriella joue avec les mots et les sonorités électro (Étrange j'ai/ L'impression d'être étrangère chante-t-elle dans le titre "Étrangère"), elle s'amuse non sans ironie de notre société obsédée par l'image et par les réseaux sociaux ("On cherche encore") sans compter le single "Tu es flou", hissé à la première place dans le classement des hits préférés des auditeurs de Tendance Ouest pendant trois semaines consécutives l'été dernier.

Elle avait enflammé le public lors du Tendance Live du 15 juin 2018 à Granville, et elle nous fait l'honneur de sa venue à Cherbourg, à l'occasion d'une tournée française qui passera par Nantes, Bordeaux, Paris, Lille….

