Cherbourg. Cornemuses, batteries et percussions vont faire vibrer le théâtre à l'Italienne

Cornemuses, bombardes, batteries et percussions vont résonner dans le théâtre à l'Italienne, jeudi 21 mars, à 20h30. Le Bagad de Lann-Bihoué, célèbre ensemble musical de la Marine nationale, se produira pour la deuxième fois à Cherbourg, dans le cadre de son partenariat avec le Trident.

Les bénéfices du concert reversés

Ce groupe est implanté sur la base aéronautique navale de Lann-Bihoué, près de Lorient. Il s'agit d'"un ambassadeur de la musique folklorique bretonne et l'un des moyens privilégiés des relations publiques de la Marine, non seulement à travers toute la France, mais aussi à l'étranger". Les bénéfices de ce concert seront reversés au Bleuet de France qui vient en aide avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONaC-VG) aux combattants d'hier et d'aujourd'hui, aux blessés de guerre, aux veuves et veufs de guerre et aux pupilles de la Nation, aux victimes de guerre et du terrorisme.

De 20 à 25€, 10€ pour les moins de 13 ans. Billetterie à retrouver ici ou directement auprès du guichet du théâtre.