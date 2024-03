[Vidéo] Manche. 80e D-Day : dans les pas des GI'S à bord de véhicules militaires d'époque

Le Normandy Victory Museum de Catz, près de Carentan, se prépare aussi pour les commémorations et festivités liées au 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, avec des nouveautés parmi lesquelles ces visites guidées sur les traces des GI'S à bord de véhicules d'époque, des Jeep et des Dodge, pour aller à la découverte des lieux emblématiques du Débarquement et de la Bataille des haies.

Deux circuits proposés

Deux circuits sont proposés autour de l'aérodrome installé par la 9e Air Force, là même où se dresse aujourd'hui le musée, et une excursion dans le bocage normand sur les pas de la 101e Airborne.

Florent Plana est l'un des guides.

Florent Plana Impossible de lire le son.

Une occasion aussi de voir les lieux emblématiques, de découvrir des histoires ou des personnages extraordinaires qui ont ainsi contribué à notre liberté. Renseignements et location via le site du Normandy Victory Museum.