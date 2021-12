Caen. Cour criminelle de Caen :  deux ans de prison pour tentative de viol

Il s'agit de la toute première affaire jugée par une cour criminelle départementale en France. Jeudi 5 septembre 2019 à Caen (Calvados), un homme de 36 ans, à la carrure impressionnante, a essuyé les plâtres de cette nouvelle disposition de la réforme de la justice. Le crime est jugé sans jury populaire, seuls cinq magistrats professionnels se tiennent devant l'accusé, ce qui permet d'accélérer la procédure.

Il faut revenir plus de 12 ans en arrière pour comprendre l'affaire. Après une soirée dans un bar du Vaugueux le 30 novembre 2007 où "elle a bu trois ricards et cinq verres de champagne", souligne Jeanne Cheenne, la présidente, entourée de ses quatre assesseurs, Claire*, âgée de 32 ans est rentrée seule dans son appartement rue d'Escoville à Caen. Un homme "de type africain" l'a suivi et a pénétré dans son foyer. Lors de sa plainte, Claire indiquait que l'homme "l'a ceinturée, jetée sur son lit" et qu'elle avait reçu "plusieurs coups de poings et coups de pied".

Agression au domicile

Le certificat médical de la jeune femme présentait un hématome à l'œil, des griffures sur le visage et les mains ainsi que plusieurs hématomes sur les fesses, les cuisses et les bras.

L'affaire a dans un premier temps été classée sans suite, mais en 2012, l'accusé est interpellé à la suite d'un rapprochement d'ADN. Cependant, en juillet de la même année, Claire est accidentellement décédée lors d'un voyage. Aucune confrontation n'a donc pu avoir lieu entre la victime et l'accusé.

L'homme, fils de parents congolais qui a grandi dans le 19e arrondissement de Paris, est aujourd'hui agent de sécurité. Accusé de tenter de commettre un acte de pénétration sexuel, il plaide non coupable. "Timide" mais au "caractère fort", il maintient le fait d'être parti après les préliminaires car "c'était trop violent à (son) goût".

Les juges l'ont finalement condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis. Il effectuera sa peine sous bracelet électronique.



*Le prénom a été changé



