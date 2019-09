Avec sa braderie, Rouen poursuit sa reconquête des clients de centre-ville

L'opération reconquête se poursuit. Marqué par des samedis de manifestations à répétition, le centre-ville commerçant de Rouen poursuit sa revitalisation et compte pour cela sur sa traditionnelle braderie, les vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019. Et les clients reviennent petit à petit. "L'été a été bon, confirme Bruno Bertheuil, adjoint au maire en charge du commerce et de l'artisanat. Certains commerces sont toujours en difficultés mais d'autres ont passé le cap".

Il faut dire que l'Armada est passée par là, les terrasses du jeudi ou encore les opérations conduites par la ville Samedi, ça me dit, aidée par les 300 000 euros versés par l'État après le mouvement des gilets jaunes.

Recréer du lien

Pas de réelle nouveauté cette année pour la braderie, qui aura lieu principalement dans le centre-ville historique. Le marché des créateurs et celui des saveurs sont reconduits, place de la Cathédrale, tout comme le marché des brocanteurs, rue Eugène Boudin. La bourse aux vélos de l'association Sabine aura lieu le samedi, place de la Pucelle. Par ailleurs, un tarif spécial est mis en place au parking de la gare à 3€ pour 4h.

Entre 220 et 250 commerçants devraient prendre part à la braderie, en fonction de la météo. "C'est facile de se déshabituer à venir en centre-ville. Faire revenir, recréer du lien, c'est plus compliqué", insiste Pierre-Vincent Langlois, président de l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen. La fin des travaux, des intenses mouvements sociaux et la fréquence des animations devraient, il l'espère, y concourir.

