Rouen. Bilan de l'Armada : les commerçants du centre-ville de Rouen déçus

Le résultat n'est pas à la hauteur des espérances… La fréquentation et la consommation dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) ont fortement souffert durant le début d'année. Les manifestations des gilets jaunes, ajoutés aux nombreux travaux dans le centre-ville, ont affaibli le chiffre d'affaires des commerçants.

L'Armada et ses millions de visiteurs étaient donc l'occasion de redonner un souffle aux commerces du centre-ville. "Nous avons eu pas mal de monde, mais moins qu'en 2013.", affirme Brigitte, boulangère du centre-ville. Pour elle, ce sont les entrées filtrées de l'Armada qui sont l'origine du problème. "Les gens qui rentraient dans l'enceinte de l'Armada, je ne pense pas qu'ils avaient envie de ressortir pour refaire la queue."

Aussi, les commerces qui se sont développés sur les quais ont fait défaut à ceux du centre-ville. "Là-bas il y avait tout ce qu'il faut pour manger. Les gens avaient moins besoin de sortir pour aller se restaurer en centre-ville."

Un temps capricieux

Pour un début juin, le temps n'a pas été clément. La tempête Miguel et les épisodes pluvieux ont affecté la consommation dans le centre-ville. Jeanne, elle aussi boulangère du centre-ville le confirme : "Il y a des journées où il ne restait plus rien du tout ! Mais on s'attendait à ce que ce soit comme ça toute la semaine… Dès qu'il y avait un rayon de soleil c'était noir de monde. Mais comme il y a eu la plupart du temps de la pluie…"

A LIRE AUSSI.

Gilets jaunes : une permanence d'accueil pour les commerçants impactés

300 000 € pour redynamiser les commerces du centre-ville de Rouen