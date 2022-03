Rouen. Menus enfants gratuits, promos, animations... Opération reconquête des commerçants du centre de Rouen

Les associations de commerçants de Rouen sont unanimes sur la question. Les interdictions de manifester les samedis dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), prises par la préfecture, leur ont permis de respirer. La clientèle revient peu à peu. Mais les familles avec enfants ne sont pas encore vraiment au rendez-vous. "On sait très bien que les enfants en ville nous font franchir des portes que l'on n'aurait pas passées tout seul. Ils sont générateurs de moments de consommation", note Pierre-Vincent Langlois, président de l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen (OCAR).

Avec la Ville de Rouen, les représentants des commerçants lancent l'opération "Rouen samedi, ça me dit". L'objectif : délivrer le message que le centre est à nouveau sûr et dynamique.

Chaque premier samedi du mois, ils proposeront des animations et un programme spécifique pour attirer les clients. "J'invite tous les restaurants du centre-ville à offrir les menus enfants le samedi midi", explique Philippe Coudy, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière de Seine-Maritime pour attirer les familles.

Les autres commerçants sont invités à organiser des événements en lien avec leur activité. "Cela peut être un défilé de mode pour un magasin de vêtement ou des ateliers spécifiques de lecture par exemple pour une librairie", explique Matthieu de Monchalin, président des Vitrines de Rouen. Une manière pour lui de "redécouvrir régulièrement les commerçants", en plus des opérations ponctuelles comme l'Armada, la braderie ou encore la Fête du ventre, qui sont des opportunités certaines avec la fin des travaux pour la relance.

• Lire aussi : Gilets jaunes : une permanence d'accueil pour les commerçants impactés

• Lire aussi : Gilets jaunes à Rouen : politiques et acteurs économiques dénoncent les violences



Première le samedi 4 mai 2019

La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie accompagnent le mouvement en coordonnant sa communication et en organisant des animations dans le centre-ville pour le rendre attractif.

Pour la première, samedi 4 mai 2019, diverses animations gratuites sont d'ores et déjà prévues comme des ateliers créatifs pour les enfants et les familles devant l'entrée de l'Espace du palais et place de la Pucelle, ou encore un mur d'escalade, place de la Cathédrale. Un programme d'animations pour le samedi 1er juin 2019 est déjà en cours d'élaboration.

De quoi relancer une activité quelque peu morose dans le centre-ville. Plus de 200 entreprises ont fait des demandes de chômage partiel. Les pertes de chiffre d'affaires sont plus difficiles à mesurer mais atteignent de 40 à 70% selon les enseignes.

Par ailleurs, l'État a lancé un appel à projets pour soutenir les actions engagées pour la revitalisation du centre-ville. La Ville de Rouen a demandé à ce titre une subvention de 300 000 euros et attend toujours une réponse.

A LIRE AUSSI.

Gilets jaunes : une permanence d'accueil pour les commerçants impactés

Après les annonces de Macron, les gilets jaunes préparent leur acte 24

Caen : l'arrêté de manifester reconduit au centre-ville

Gilets jaunes : les actions en Normandie ce samedi pour l'acte IX

Acte VII des gilets jaunes : 13 interpellations à Caen et 6 à Rouen