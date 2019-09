Manche : un thon rouge de 241 kg pêché au large de Cherbourg

"Il n'est pas frais mon poisson ?" Celui pêché au large de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) : assurément. Ce spécimen de 241 kilos a été capturé par l'armement Lejuez et vendu à la Criée mardi matin à la poissonnerie Au Vivier située rue Maréchal Foch, à Cherbourg.



Un record pour la poissonnerie

Dès mardi 3 septembre, dans l'après-midi, les clients se succédaient pour voir la bête. "C'est assez rare, on avait déjà pêché un thon de 140 kilos l'année dernière, mais on en avait jamais vu un de cette taille" raconte Paul Tesson, responsable de la poissonnerie Au Vivier. Au moins 3 personnes ont dû être mobilisées pour le transporter jusqu'à l'étalage. "On a un petit peu galéré quand même" poursuit-il. "Ils ont même dû tenir le meuble pour ne pas que ça tombe !" s'amuse Valérie Lejoille, la caissière du commerce.

La moitié du thon de 241 kilos a été découpée tôt dans la matinée du mercredi 4 septembre 2019, au Vivier, situé rue Maréchal Foch à Cherbourg (Manche). - Marthe Rousseau

Pas cher mon poisson !

La moitié a été découpée ce mercredi matin, et l'autre le sera si les clients continuent d'affluer. Une affaire bien partie, à 19,95 € le kilo. "D'habitude les longes de thon ça vaut entre 30 et 40 euros le kilo, donc ici ça reste très bon marché" raconte Paul Tesson. Un faible prix dû à l'absence de frais de transport mais aussi parce que la poissonnerie se charge elle-même de la découpe. Dès 9 heures, Au Vivier a enregistré une quinzaine de clients et une dizaine de commandes passée depuis la veille selon les estimations de la caissière. A ce rythme, la totalité du thon devrait partir dans la journée.

Les clients se succèdent pour bénéficier d'un prix raisonnable. 19,95€ le kilo de thon rouge pêché au large de Cherbourg. - Marthe Rousseau

Des idées de recette

Un conseil de recette ? Les adeptes le recommandent nature. "On peut cuisiner le thon soit en cocotte, pour que ça soit moins sec, ou bien grillé, un aller-retour à la poêle 2-3 minutes selon l'épaisseur de la tranche pour que cela reste rosé au cœur" détaille Paul Tesson. "Avec un petit filet d'huile d'olive, et c'est parfait" ajoute un habitué venu acheter 1,1 kg de thon rouge pour régaler ses trois autres convives. La Cherbourgeoise, Martine vient toutes les semaines Au Vivier, et pour une fois, elle s'est laissée tenter par ce poisson "On va goûter" s'exclame-t-elle. Bonne dégustation !

