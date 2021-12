Yvetot. Paratriathlon : le Cauchois Alexis Hanquinquant conserve son titre mondial !

Et de trois, pour Alexis Hanquinquant ! Après 2017 et 2018, l'athlète d'Yvetot (Seine-Maritime) a conservé son titre mondial de paratriathlon. Le dimanche 1er septembre 2019, le Cauchois s'est imposé dans la catégorie PTS4, sur le circuit de Lausanne en Suisse. Grâce à cette performance, Alexis Hanquinquant est d'ores et déjà qualifié pour les prochains Jeux paralympiques de 2020, à Tokyo. En attendant, il se tourne déjà vers les championnats d'Europe organisés en Espagne le samedi 14 septembre 2019.