Football : un duel entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire à Rouen

Serge Aurier, Naïm Sliti, Franck Kessie, Ellyes Skhiri, Maxwel Cornet, Max-Alain Gradel ou encore Nicolas Pépé. Les grands noms qui sentent bon la coupe d'Europe ou la Ligue 1 ne manqueront pas, le mardi 10 septembre 2019, sur la pelouse du stade Diochon. L'enceinte de l'agglo rouennaise (Seine-Maritime) a été choisie pour accueillir un match amical de prestige entre deux sélections africaines de premier plan : la Tunisie et la Côte d'Ivoire.

Le top du football africain

Quelques semaines après la Coupe d'Afrique des nations (CAN), les deux équipes entament un nouveau cycle en vue des éliminatoires pour la CAN 2021 et le Mondial 2022. Emmenés maintenant par Mondher Kebaier, qui remplace Alain Giresse, les Aigles de Carthage avaient été éliminés en demi-finale par le Sénégal. Pour ce match amical, le nouvel homme fort a choisi de laisser sa star Wahbi Khazri au repos.

Du côté des Éléphants ivoiriens, peu de surprises dans la liste retenue par Kamara Ibrahim. Les coéquipiers de Wilfried Zaha devront marquer les esprits pour tenter de faire oublier une CAN décevante, avec une défaite en quart de finale contre l'Algérie.

Match international oblige, c'est une belle affluence qui est attendue dans les travées de Diochon pour soutenir les deux équipes. Les places sont en vente sur la billetterie en ligne de QRM ou directement aux guichets du stade, le vendredi 6 septembre 2019 de 18 heures à 20 heures et le lundi 9 septembre 2019 de 17 heures à 20 heures. Le coup d'envoi de la rencontre est attendu pour 19 heures.