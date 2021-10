Rouen. Football : QRM s'est renforcé dans les dernières heures du mercato

Un défenseur central d'expérience et un ailier percutant. La liste de souhaits de Manu Da Costa était claire et précise depuis des semaines. Le mercredi 31 janvier 2018, dans les dernières heures du mercato d'hiver, l'entraîneur de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a obtenu gain de cause avec les arrivées de Mohamed-Ali YaKoubi et de Jeff Louis.

Deux internationaux à QRM

Le premier est un solide défenseur central, déjà international tunisien à 14 reprises. Principalement passé par des clubs africains, la Turquie et l'Arabie Saoudite, il arrive libre à QRM après avoir résilié son contrat avec Al-Fateh. Sur les bords de Seine, il tentera de se relancer pour entrer dans la liste des sélectionnés pour disputer la prochaine Coupe du Monde avec la Tunisie.

Mohamed-Ali Yakoubi veut se relancer en vue de la Coupe du Monde. - QRM

À peine deux heures plus tard, le club a officialisé le prêt jusqu'à la fin de saison de Jeff Louis. Lui aussi international, avec Haïti, l'attaquant de 25 ans manquait de temps de jeu depuis son arrivée à Caen (Calvados) en 2015. Passé également sous les couleurs du Mans, de Nancy et du Standard de Liège, il vient apporter son expérience et sa grosse frappe de balle. Avec ses deux arrivées, Manu Da Costa dispose de nouvelles solutions tactiques pour remplir l'objectif de la saison : le maintien en Ligue 2.

