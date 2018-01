Football - mercato : le Stade Malherbe tient son nouvel attaquant

Mercredi 31 janvier 2018, Enzo Crivelli, attaquant de 22 ans au club d'Angers, a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Stade Malherbe Caen (Calvados).

Mercredi 31 janvier 2018, dernier jour de mercato hivernal et le Stade Malherbe Caen (Calvados), tient son nouvel attaquant. Il s'agit d'Enzo Crivelli, 22 ans. En manque de réussite à Angers, son club actuel, il a été prêté à Caen jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat.

"On travaille pour l'avenir du club"

"Il travaille beaucoup sur tout le front de l'attaque. Il est courageux et puissant. On le suit depuis ses débuts à Bordeaux. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Avec Enzo, on travaille aussi pour l'avenir du club", a commenté le directeur sportif du SM Caen, Alain Cavéglia, sur le site du club.

Enzo Crivelli, originaire de Rouen, est la deuxième recrue du Stade Malherbe dans ce mercato d'hiver après l'ailier droit finlandais Timo Stavitski. Il pourrait faire son entrée sur la pelouse normande dès dimanche 4 février 2018 lors de la réception du FC Nantes.