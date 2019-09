Le Havre : Lia modernise sa principale ligne de bus

Le Havre Seine Métropole et Lia (Seine-Maritime) voulaient améliorer les performances de la ligne la plus empruntée du réseau après le tramway, la ligne 2. Elle représente à elle seule 12 % des voyages quotidiens. Elle dessert de nombreux établissements scolaires, des pôles de santé comme Flaubert et Janet, des commerces comme l'espace Coty et des loisirs, jusqu'au quai Southampton.

Les feux tricolores passent automatiquement au vert

Du fait de sa longueur (13 kilomètres) et de nombreux freins à la circulation, sa vitesse est la plus faible du réseau. L'idée a été de rendre prioritaire les bus pour offrir aux usagers un niveau de services équivalent au tramway. Le système s'appelle ChronoLia.

Les bus de la ligne 2 sont désormais prioritaires au passage de 12 carrefours à feux tricolores entre Harfleur et la place Thiers du Havre. Chaque feu passe automatiquement au vert à l'approche d'un bus ChronoLia. Le système permet un gain de 5 à 7 minutes sur l'ensemble du parcours.

A LIRE AUSSI.

L'arrivée des bus électriques au Havre!

Le Havre : le tram sera désormais gratuit pour passer le tunnel Jenner

Transports en commun du Havre : grève jusqu'au 2 janvier

Foot, Un été au Havre et brevet : les transports en commun adaptés

Grève dans les transports en commun du Havre : peu de perturbations