Rouen : le stade Diochon va faire peau neuve !

Le stade Diochon se devait bien de se mettre à la hauteur. Alors que tout le quartier des Bruyères est en mutation, au carrefour de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), Grand-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen, le stade historique de l'agglomération va lui aussi avoir le droit à sa rénovation. Alors que la tribune Honneur, fraîchement renommée tribune Horlaville, ne devrait pas être trop modifiée par cette tranche de travaux, c'est de l'autre côté du terrain, le long de l'avenue des Canadiens, que les plus gros changements sont prévus.

Une tribune Lenoble flambant neuve

"Nous allons dégager plus de 1000m² de surface sous la tribune. Il y aura de nouveaux accès beaucoup plus ouverts sur le stade, la billetterie et une boutique, présente Dino Coursaris, du cabinet B+C Architectes, qui assure que les supporters ne devraient pas être impactés par ce chantier. On a aussi imaginé un grand portique qui déborde un petit peu sur le trottoir pour pouvoir mettre les spectateurs à l'abri."

Le long de cet espace ouvert et couvert, de nouvelles grilles dernière génération seront installées. Comme des panneaux publicitaires, elles pourront s'éclairer pour diffuser des messages ou des animations les soirs de match. Juste au dessus, une partie moins visible du grand public accueillera les bureaux administratifs des deux clubs résidents, Quevilly Rouen Métropole et le FC Rouen, ainsi que des agents de la Métropole, le propriétaire du stade, qui prévoit 5 millions d'euros pour cette nouvelle tranche de travaux.

La conséquence de cet emménagement sera la destruction de l'actuel bâtiment administratif, derrière la tribune Horlaville. "À plus long terme, on retravaillera sur une nouvelle entrée plus accessible pour les cars des joueurs et pour les VIP", prévoit Dino Coursaris. Mais cela n'interviendra pas avant le mois d'avril 2021, date programmée pour le début du chantier.

