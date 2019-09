Une journée pour ma pomme au PNR des Boucles de la Seine normande

Dimanche 8 septembre 2019, le Parc naturel régional (PNR) des boucles de la Seine nous propose de venir à la rencontre des arboriculteurs de la route des fruits. Jennifer Mayaud, chargée de mission alimentation et filières au PNR, est la coordonnatrice de ce projet et nous en parle :

De quoi s'agit-il ?

"Des producteurs locaux ouvrent leurs portes à l'occasion de cette journée consacrée aux fruits. Ils proposent des démonstrations, des dégustations mais aussi des animations. C'est l'occasion d'échanger et de rencontrer des acteurs de l'économie locale et des garants d'un savoir-faire ancien. À la cidrerie Le clos des citots, on découvre par exemple les méthodes de production du cidre, du vinaigre et des alcools de pomme mais à Heurteauville ou à Quevillon les curieux pourront échanger avec un apiculteur, participer à la cueillette des variétés précoces au verger de Belaître, découvrir les variétés locales comme la Bénédictine ou la cox orange au goût très prononcé avec l'association pomologique de Normandie mais aussi comprendre les techniques de taille et de greffes et assister à une étonnante démonstration de taille sur échasse. Ce sont des animations destinées à un public familial et certaines activités ont même été conçues spécialement pour les enfants comme la tombola à la grange Fruitière de Jumièges ou la promenade dans les vergers en calèche à la grange Dimière."

Quel est le but de cet évènement ?

"Il y a une dizaine d'années, le PNR a imaginé une 'route des fruits' afin de valoriser les activités d'arboriculteurs installés en vallée de Seine : 14 arboriculteurs se sont alors identifiés et participent depuis à cette démarche de valorisation en partenariat avec le Parc. Il s'agit d'un circuit d'une soixantaine de km qui mène de la rive droite à la rive gauche de Caumont à Heurteauville Dans ce cadre de nombreuses manifestations ont vu le jour. En 2011 une première édition de la journée pour ma pomme a été imaginée, mais ces manifestations ont pris des formes très diverses : comme des balades dans les vergers en calèches ou à vélo pour dynamiser cette route des fruits. Le but de la manifestation est de favoriser la vente directe et de soutenir et de pérenniser ainsi l'activité des arboriculteurs. C'est en effet une particularité, les arboriculteurs des boucles de la Seine écoulent essentiellement leur production en vente directe à la ferme ou sur les marchés locaux. Cet évènement permet d'inciter les habitants des boucles de la Seine à acheter directement aux producteurs locaux et bien sûr il est possible d'acheter sur place le jour même."

Pourquoi ce secteur est-il connu pour son activité arboricole ?

"Dans les boucles de Jumièges et d'Anneville-Ambourville on cultive toujours des variétés très anciennes parmi les dizaines de variété de pomme qui poussent dans le secteur. De tout temps, ce secteur a été propice à l'activité arboricole car les boucles de la Seine bénéficient d'un climat propice. En vallée de Seine le climat est tempéré et humide, mais la présence des grandes falaises de craie blanche favorise la réverbération et l'ensoleillement tout en protégeant du vent les cultures, le sol sablonneux et limoneux du plateau est également un atout. Dans ces boucles de la Seine on trouve aussi bien d'autres fruits et à l'occasion de cette journée, on pourra aussi visiter un verger conservatoire de prunes à Bardouville ou goûter des framboises, des fraises et des poires."

Dimanche 8 septembre 2019 à partir de 10 heures aux environs de Jumièges et d'Anneville-Ambourville. Gratuit. Infos sur pnr-seine-normande.com

