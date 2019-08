Formule 1 : l'Eurois Esteban Ocon fera son retour en 2020 !

La galère aura été de courte durée pour Esteban Ocon. Cantonné à un rôle de troisième pilote chez Mercedes cette saison, le natif d'Évreux (Eure) retrouvera un baquet de titulaire chez Renault en 2020. Après quelques semaines de tractations, la nouvelle a été officialisée par l'écurie et le pilote le jeudi 29 août 2019. Un mariage de raison entre le constructeur français et le pilote normand, alors que le premier cherchait un remplaçant déterminé pour l'Allemand Nico Hulkenberg, en perte de vitesse, et que le second voulait une revanche après avoir été évincé de l'écurie Force India pour être remplacé par Lance Stroll, le fils du nouveau propriétaire.

Retour chez Renault

Limité dans ses choix par son étiquette de "pilote Mercedes", le pilote qui prendra 23 ans dans quelques semaines avait vu toutes les portes se refermer. "Je suis de retour, a-t'il justement déclaré sur son compte Twitter. Très heureux d'annoncer que je rejoins Renault F1 team, une équipe qui m'a fait grandir. Hâte de commencer."

!!🇫🇷 Je suis de retour 🇫🇷!! Très heureux d'annoncer que je rejoins Renault F1 team une équipe qui m'a fait grandir. Hâte de commencer 🔥👌🏻 #EO31 pic.twitter.com/M1dfJsBnXD — Esteban Ocon (@OconEsteban) August 29, 2019

Esteban Ocon présente en effet l'avantage de déjà connaître l'écurie basée à Viry-Châtillon et à Enstone (Angleterre), puisqu'il avait passé une saison en tant que troisième pilote de la firme au losange, en 2016. Par la suite, il avait fait ses débuts chez Manor avant de rejoindre Force India, pour un total de 50 grands-prix en carrière.

Chez Renault, il fera équipe avec l'Australien Daniel Ricciardo, un pilote déjà confirmé qui pourra lui apporter son aide. Côté performance, si la version 2020 de la monoplace est aussi compétitive que la précédente, il devrait pouvoir se mêler à la lutte pour les points tous les week-ends. À la moitié de la saison 2019, Renault est 6e du classement constructeur avec 39 points.