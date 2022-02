Découvrez les films de l'été !

L'Age de glace 4 : La Dérive des continents

Un épisode de L'Age de glace ne rate jamais la Fête du cinéma lors de son lancement français. Le quatrième volet de la série animée ne déroge pas à la règle. Scrat, Sid ou encore Manny doivent faire face à la tectonique des plaques dans cet épisode.

A sortir le 27 juin

Voir la bande-annonce : youtu.be/FYj2N2OwKBQ

The Amazing Spider-Man

Le 4 juillet, jour de la Fête nationale américaine, l'homme-araignée tissera une nouvelle fois sa toile. Rajeuni sous les traits du britannique Andrew Garfield, le film transforme le super-héros en lycéen doté de grands pouvoirs, et donc d'immenses responsabilités. Spider-Man se frottera au Lézard, un de ses plus célèbres ennemis, pour ce long métrage annoncé très sombre.

A sortir le 4 juillet

Voir la bande-annonce : youtu.be/5NNjbsAhAeA

Les Kaïra

Le passage des pastilles web Kaïra Shopping au cinéma s'annonce comme une des comédies françaises de l'été. Mousten, Abdelkrim et Momo chercheront à sortir de leur tiékar après avoir découvert une annonce pour devenir acteurs porno, dans ce film initiatique décrit dans la veine du cinéma de Judd Apatow.

A sortir le 11 juillet

Voir la bande-annonce : youtu.be/h8TMU_X1Exw

Rock Forever

Tirée d'une comédie musicale de Broadway, Rock Forever plongera les spectateurs dans l'ambiance rock moite de 1987, avec comme fil conducteur l'adoration d'un couple de jeunes gens pour une star dénommée Stacee Jaxx. Tom Cruise s'est glissé dans la peau du personnage, travaillant au passage sa rock attitude.

A sortir le 11 juillet

Voir la bande-annonce : youtu.be/RVKtroCQ1bw



The Dark Knight Rises

A partir du 25 juillet, les amateurs de super-héros torturés pourront découvrir le dernier chapitre de la trilogie de Christopher Nolan consacré à Batman. Christian Bale reprend le rôle principal, qui aura à affronter Catwoman (Anne Hathaway) et Bane (Tom Hardy), un des seuls vilains à avoir réussi à le briser, littéralement.

A sortir le 25 juillet

Voir la bande-annonce : youtu.be/f64h6dc2rqM



Rebelle

Les studios Pixar s'essaient au film de princesse avec Rebelle, à sortir le 1er août en France. Comme son titre le laisse penser, l'héroïne baptisée Mérida s'avère bien loin de Cendrillon. Très habile à l'arc, la jeune fille à la chevelure rousse sera la seule à pouvoir sauver les Highlands d'Ecosse, qui font face à une malédiction.

A sortir le 1er août

Voir la bande-annonce : youtu.be/lTXhMWZh7nI



Abraham Lincoln : Chasseur de vampires

Ce sera le plaisir coupable de l'été : la transformation du seizième président des Etats-Unis en redoutable chasseur de vampires. Loin d'être une bête série B de base, le film profite de l'expertise de Tim Burton à la production, alors que le russe Timur Bekmambetov (Wanted) s'est chargé de sa mise en scène.

A sortir le 8 août

Voir la bande-annonce : youtu.be/0ZBLgIvEv8A



Total Recall - Mémoires programmées

Remake du film de Paul Verhoeven, tiré d'une nouvelle de Philip K. Dick, le long métrage propulse Colin Firth dans un futur proche, dans la peau d'un ouvrier lambda qui prend conscience de sa qualité d'espion redoutable, sans savoir pour autant avec quel camp il collabore.

A sortir le 15 août

Voir la bande-annonce : http://youtu.be/CGk8-OTT2_Q



Expendables 2 : Unité spéciale

Après le succès du premier volet, la bande de mercenaires d'Expendables fait son retour, toujours pilotée par Sylvester Stallone. Le taux de testostérone a encore augmenté d'un cran, avec les arrivées de Liam Hemsworth, Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme. Arnold Schwarzenegger, libéré de ses fonctions politiques, en profitera pour gagner du temps de présence à l'écran.

A sortir le 22 août

Voir la bande-annonce : youtu.be/qzxgi-oRiSY



Jason Bourne : L'Héritage

Juste avant l'automne, la saga d'espionnage Dans la peau, inspirée des écrits de Robert Ludlum, s'agrandira d'un quatrième volet. Cette fois dépourvu de Matt Damon, le film à sortir le 19 septembre misera sur Jeremy Renner. Il incarne un autre expert en assassinat, lui aussi déterminé à sauver sa peau face au gouvernement. Joan Allen et Albert Finney assurent le lien avec les précédents volets, alors qu'Edward Norton, Rachel Weisz et Stacy Keach figurent parmi les nouveaux venus.

A sortir le 19 septembre

Voir la bande-annonce : youtu.be/3a4TM7OqLh0