"The Amazing Spider-Man" : 4 minutes d'images inédites

Cette nouvelle bande-annonce de 4 minutes offre un bel aperçu des scènes à suspense. Vous pourrez apprécier l'une d'entre elles d'une durée de 90 secondes dans laquelle Spider-Man sauve in extremis, un enfant d'une voiture qui tombe d'un pont.

Ces images nous montrent également l'homme-araignée allant de gratte-ciel en gratte-ciel, ainsi que Peter Parker, dans son laboratoire, recevant des fils d'araignée en plein visage.

La vidéo dévoile aussi les visages d'Emma Stone, Irrfan Khan, Martin Sheen et de Sally Fieldsont.

Après le récent succès de The Avengers, les studios Marvel frappent encore un grand coup avec The Amazing Spider-Man attendu en salles entre les 3 et 6 juillet dans le monde entier.