Écologie. Rouen : un atelier ludique sur l'environnement au Panorama XXL

Pour chaque toile de Yadegar Asisi exposée au Panorama XXL à Rouen (Seine-Maritime), l'équipe de médiateurs imagine une série d'ateliers ludiques et instructifs en lien avec le sujet. Clémence de Heij, médiatrice au Panorama XXL, nous présente le dernier-né de ces ateliers : Système D-urable.

Quel est le sujet de cet atelier ?

"Par le biais ce nouvel atelier, nous abordons l'impact écologique des transports d'hier et d'aujourd'hui. Nous déclinons ainsi le sujet choisi par Yadegar Asisi dans sa toile monumentale -le naufrage du Titanic- pour favoriser une réflexion sur l'écologie. Le Titanic consommait en effet énormément de charbon et on oublie bien souvent le fait que ce moyen de transport était déjà très polluant pour l'époque. L'atelier mis en place depuis le 17 août fait suite à 'Et pourtant il flotte' dont le sujet était scientifique, mais c'est au total six ateliers différents que nous avons conçus dans le cadre de cette exposition pour nos publics individuels ou scolaires."

Comment se déroule cette animation ?

"La forme que nous avons choisie pour cet atelier s'inspire du jeu TV Money drop. Les participants se voient remettre une somme de jetons en début de jeux. Les quatre équipes s'affrontent ensuite sur un quiz. Elles sont invitées à miser sur les réponses qui leur semblent les plus probables. Cette forme de jeu favorise l'échange et la concertation mais certaines questions/réponses exigent aussi rapidité et réactivité. Le quiz est complété par quelques expériences amusantes de manière à illustrer les réponses : on ne néglige donc pas l'aspect scientifique de la question."

À qui s'adresse l'atelier ?

"C'est vraiment une animation familiale à laquelle on peut participer dès l'âge de 6 ans. On limite la jauge des participants à 35 personnes de manière à préserver une atmosphère intime et à encourager l'échange et le dialogue. Les questions imaginées par l'équipe des médiateurs permettent véritablement de susciter la curiosité des participants. Les interroger sur la pollution d'un paquebot à quais mais aussi les modes de transports du futur nous permet de les sensibiliser à des questions écologiques mais encourage aussi à la réflexion."

