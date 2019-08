Caen : les chauves-souris sont à la fête les 23 et 24 août

À l'occasion de la 23e nuit internationale de la chauve-souris, le public est convié à deux rendez-vous nocturnes, à Caen (Calvados). Les 23 et 24 août, de 20 à 22 heures, la ville et le groupe mammalogique normand organisent deux soirées avec conférences et animations-découverte. L'occasion d'en apprendre plus ces mammifères attachants et suscitant souvent la méfiance.

Préservation de la biodiversité

La thématique retenue cette année sera le régime alimentaire des chauves-souris. Un enjeu de biodiversité car, étant majoritairement insectivores, elles dépendent de nos amis à six pattes qu'il convient de préserver, notamment par des "jardins refuges". Pour plus d'explications, rendez-vous à la nuit des chauves-souris !

Pratique. Vendredi 23 (Prairie, parking cours Koenig) et samedi 24 août (à l'entrée de la colline aux oiseaux), 20h-22h. Gratuit. Réservation préalable au 02 31 30 40 38 ou par courriel : conseillershorticoles@caen.fr

