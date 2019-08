8e fête du cheval à l'Abbaye du Valasse

C'est une discipline équestre à découvrir : le concours d'attelage. Et rien de mieux pour cette découverte que la fête du cheval dans le parc de l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime). Il s'agit de la 8e édition samedi 10 et dimanche 11 août 2019. Plusieurs compétitions de niveau Amateurs Élite se dérouleront sur les deux jours, avec le samedi les épreuves de dressage et de maniabilité et le dimanche l'épreuve de marathon.

En nouveauté cette année : le concours de Shetland, le samedi. Il s'agit d'un concours de beauté où les poneys sont jugés par rapport au standard de la race.

Animations pour le grand public

Des spectacles sont programmés : comme en 2018, Elisa Laville et ses numéros de "garrocha", de "poste hongroise", de "voltige" et de "liberté" (samedi) ; ainsi que Julie Beaudequin et son âne "Apple" (samedi et dimanche). En nouveauté 2019 : l'artiste peintre Liska Llorca. C'est une adepte du "live painting". Elle peint des chevaux sur de très grand format, en direct (dimanche après-midi).

Une exposition est également proposée aux visiteurs dans la Grande Halle, des photos de Christophe Quedreux. Des exposants seront présents (masseur équin, maréchal-ferrant, ostéopathe équin, graveur sur verre ou encore céramiste). Pour les enfants, différentes animations sont prévues (structures gonflables, promenades à poney (payant) et parcours vélo).

Fête du cheval – Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse – samedi 10 et dimanche 11 août 2019 de 9 heures à 18 heures – entrée libre.

A LIRE AUSSI.

Caux vallée de Seine : en 2018, des cours de cuisine et des ateliers à l'Abbaye du Valasse