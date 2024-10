Gruchet-le-Valasse. Des spectacles tout l'été au cœur de l'abbaye du Valasse

L'abbaye du Valasse accueillera différents spectacles tous les dimanches de l'été, dans un cadre d'exception. L'occasion, pour les habitants et les touristes, de voir plusieurs artistes se succéder à Gruchet-la-Valasse. Ouverts à tous et gratuits, ces spectacles entrent dans le programme "Bulles d'été" mis en place par l'office du tourisme du pays de Caux. Les festivités se tiendront tous les dimanches de juillet et août, excepté le 11 août, consacré à la fête du cheval. La première représentation aura lieu le 7 juillet de 15h à 18h avec un spectacle mettant en scène des bulles géantes !

Pratique. Les dimanches du 7 juillet au 25 août de 15h à 18h. Gratuit, sans inscription.