Les plus grandes stars de la musique sont en Europe cet été

Bruce Springsteen and the E Street Band

Jusqu'au 24 septembre

Europe, Amérique du Nord

Le Boss et ses musiciens poursuivent leur tournée internationale (démarrée le 9 mars à New York) en Europe cet été, jusqu'au 31 juillet avant de revenir en Amérique du Nord pour une série de dates, du 14 août au 24 septembre. Les rockeurs américains feront escale à l'Ile de Wight (le 24 juin), au Roskilde Festival (le 7 juillet), ainsi qu'à Paris Bercy (les 4 et 5 juillet).

brucespringsteen.net

Coldplay

Jusqu'au 21 novembre

International

Coldplay poursuit sa tournée mondiale du 22 juin au 11 août en Amérique du Nord pour faire connaître son album Mylo Xyloto, avant de s'envoler vers l'Europe du 28 août au 22 septembre. Les musiciens passeront par Dallas, Miami, Toronto, Stockholm, Paris et Varsovie. Du 10 au 21 novembre, le groupe britannique s'envole vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

coldplay.com

Madonna

Jusqu'à la fin 2012

Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud



La Reine de la Pop sillonne l'Europe cet été jusqu'au 21 août avec des escales à Florence, Berlin, Londres, Paris, Amsterdam et Barcelone avant une série de dates en Amérique du Nord du 28 août au 20 novembre, puis en Amérique du Sud jusqu'à la fin de l'année.

madonna.com



The Beach Boys

Jusqu'au 19 août

International

Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine et Bruce Johnston ont reformé leur groupe pour sortir un nouvel album accompagné d'une tournée ambitieuse à travers le monde. Ils se produisent en Amérique du Nord jusqu'au 13 juillet avant de s'envoler vers l'Europe le 21 juillet, avec une première date à Avila, en Espagne. La tournée les emmènera ensuite vers l'Asie et l'Australie, et s’achèvera le 28 septembre à la Wembley Arena de Londres

thebeachboys.com



Jack White

Jusqu'au 14 Octobre

International



Le rockeur américain Jack White, ex-White Stripes, donnera trois concerts à Londres du 21 au 23 juin, avant de sillonner l'Europe, avec une escale au festival Rock Werchter (le 29 juin) et à celui de Roskilde (du 5 au 8 juillet). Le rockeur est également à l'affiche du festival australien Splendour in the Grass (le 27 juillet) et du festival japonais Fuji Rock (le 29 juillet).

jackwhiteiii.com

Radiohead

Jusqu'au 17 novembre

International

Le groupe britannique poursuit sa tournée à guichets fermés en Amérique du Nord le 16 juin, avant de parcourir l'Europe du 1er au 15 juillet. Les rockeurs passeront ensuite par l'Asie, avec des dates au festival sud-coréen Jisan Valley Rock Festival (du 27 au 29 juillet) et au festival nippon Fuji Rock (le 29 juillet). Le reste de leur tournée les fera ensuite revenir en Europe, et se poursuivra en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu'au 17 novembre.

radiohead.com

Patti Smith

Du 23 juin au 13 septembre

Europe



La rockeuse Patti Smith sillonnera l'Europe cet été pour faire connaître son 11e album studio, Banga. La tournée démarre le 23 juin et compte 36 dates, notamment à Amsterdam, Rome, Londres, Berlin, Stockholm, et Vienne. Patti Smith se produira notamment au Bospop Festival de Weert (le 9 juillet), au Neopolis Festival de Giffoni (le 19 juillet), au Festival di Villa Arconati à Milan (le 23 juillet) et au Noise Festival de Lausanne (le 25 août).

pattismith.net

Lady Gaga

Jusqu'au 6 octobre

Australie, Europe



La diva de la pop poursuit sa tournée mondiale Born This Way Ball avec une série de dates australiennes jusqu'au 8 juillet, dont cinq concerts à Melbourne. Elle s'envolera ensuite pour Sofia le 14 août pour démarrer la partie européenne de sa tournée qui s'achèvera le 6 octobre. A l'automne, elle enchaînera avec une série de concerts en compagnie de Neil Young.

ladygaga.com/bornthiswayball

Bob Dylan

Jusqu'au 22 juillet

Europe



La légende du rock folk américain poursuit sa tournée estivale avec une ribambelle de dates dans les festivals européens, notamment le Hop Farm Music Festival, dans le Kent (le 30 juin), le Montreux Jazz Festival (le 8 juillet) et le Festival Internacional de Benicàssim (le 13 juillet). La tournée s'achèvera le 22 juillet.

bobdylan.com

Tournée solo d'Eddie Vedder / Tournée de Pearl Jam

Jusqu'au 4 décembre

Europe, Etats-Unis



Eddie Vedder, le leader de Pearl Jam, donnera deux concerts à Amsterdam les 25 et 26 juillet, avant de se lancer dans une série de concerts en solo où il sera accompagné au ukulélé (à Manchester, Londres et à Zambujeira Do Mar, au Portugal, pour le Sudoeste Festival). Eddie Vedder poursuit en parallèle sa tournée européenne avec Pearl Jam : il sera en tête d'affiche du festival britannique Isle of Wight (le 26 juin), au festival belge de Werchter (le 29 juin) et au festival français Main Square Festival (le 30 juin).

pearljam.com



The Jacksons

Du 28 juin au 29 juillet

Etats-Unis



Une trentaine d'années après leurs derniers concerts, les rescapés des Jackson 5 se sont reformés pour une tournée estivale aux Etats-Unis intitulée Unity Tour 2012. Elle démarre le 18 juin à Louisville, dans le Kentucky. Jackie, Jermaine, Marlon et Tito Jackson sillonneront ensuite les Etats-Unis jusqu'au 29 juillet.

thejacksons.com



Red Hot Chili Peppers

Jusqu'au 26 novembre

Tournée mondiale



Les rockeurs américains actuellement en tournée sur leur continent, enchaîneront avec une ribambelle de dates européennes du 23 juin jusqu'au mois d'août, où ils seront en tête d'affiche du festival Rock Werchter (le 1er juillet) et de Rock in Rio Madrid (le 7 juillet). Une fois cette partie bouclée, ils franchiront de nouveau l'Atlantique pour se produire au festival Lollapalooza, le 4 août à Chicago, avant de poursuivre leur tournée avec une série de dates en Californie. Le 25 août, ils reviendront en Europe et se produiront ensuite au Moyen-Orient jusqu'au 10 septembre, puis en Amérique du Nord jusqu'au 26 novembre.

redhotchilipeppers.com