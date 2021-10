Hors Normandie. Taylor Swift nommée dans six catégories aux MTV Europe Awards

Taylor Swift, qui a surpris ses fans en se présentant en vengeresse dans le clip "Look What You Made Me Do", aura pour plus sérieux rival, dans cette catégorie, le rappeur américain Kendrick Lamar pour "Humble", qui avait été en août le grand gagnant d'une autre cérémonie estampillée MTV, les Video Music Awards (VMA).

Tous les deux sont en lice dans la catégorie "meilleur artiste", tout comme le Britannique Ed Sheeran, Miley Cyrus, Ariana Grande et le jeune Canadien Shawn Mendes, qui compte cinq nominations (quatre pour Lamar et Sheeran).

Dans la catégorie groupe de rock, U2 est en lice face à Coldplay, Foo Fighters, The Killers, Royal Blood.

Une catégorie meilleur artiste français regroupe Amir, Feder, MHD, Soprano et le normand Petit Biscuit.

Contrairement aux Video Music Awards, les Europe Music Awards prennent en compte l'impact international des artistes et incluent des catégories non-britanniques.

