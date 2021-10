Beuzeville. L'autoroute A13 Paris - Caen désormais couverte par la 4G

C'était une volonté de la région Normandie et d'Orange depuis 2017 : permettre aux utilisateurs de l'A13 de capter la 4G sur leur smartphone. C'est désormais un pari réussi.

"Stéphane Richard était venu à Rouen en 2017 pour annoncer la participation d'Orange dans le cadre du grand programme ferroviaire lancé par la Normandie, en couvrant en haut débit la ligne Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre. Ce sera pour 2020, les chantiers sont en cours. J'avais profité de ce déplacement pour lui dire qu'il faudrait sortir des zones noires sur l'autoroute de Caen-Paris, où il était impossible de téléphoner. Et Stéphane Richard s'y est engagé", explique Hervé Morin, le président de la région.

Deux ans plus tard, c'est chose faite. "L'installation d'une antenne nous revient à 100 000 euros", souligne le délégué régional de l'opérateur, Marc Maouche. Or, sur l'A13, ce sont 150 antennes qui ont été installées ou réaménagées pour permettre cette couverture 4G. On imagine vite la note finale !

Pour Marc Maouche comme pour Hervé Morin, c'est une révolution pour les usages en mobilité. Écoutez Hervé Morin sur l'utilité de cette installation, pour les utilisateurs qui ne sont pas au volant :

Hervé Morin sur la couverture 4G par Orange de l'A13 Impossible de lire le son.

La télé en streaming

Lors de l'annonce officielle de cette couverture 4G jeudi 25 juillet 2019 à Beuzeville (Eure), les représentants d'Orange ont montré l'efficacité du réseau : la télévision peut être regardée en streaming à partir d'une tablette ou d'un smartphone.

À cela s'ajoute la possibilité de passer des appels de plus de 20 minutes sans coupure, à condition d'être équipé d'un smartphone moderne et, cela va sans dire, d'être sur le réseau d'Orange.

Prochain objectif : l'autoroute Rouen - Le Havre d'ici 2025, selon Marc Maouche.

A LIRE AUSSI.

De la 4G sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Le Havre d'ici 2020

[Vidéo] Une appli pour faciliter le quotidien des étudiants normands

Coupe du monde : dans les coulisses du stade Océane

Première nationale : la fibre optique chez 100 % des habitants de l'Orne

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?