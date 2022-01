Coups et blessures, le nouveau single des BB Brunes

"Préparez-vous à être surpris par le nouvel album des BB Brunes" promettait le teaser de leur prochain album divulgué lundi.

On y retrouve quelques riffs de guitare propres au jeune groupe parisien mais surtout quelques notes de clavier eighties.

"On ne peut pas tourner toujours autour du même style musical. Nous sommes devenus des adultes entre-temps. Les claviers et les sons synthétiques, c'est n'était pas ma tasse de thé avant. Je n'imaginais pas ces sons dans ma musique.", a expliqué Adrien Gallo dans un entretien au magazine musical "Rock & Folk".

Avec Félix Hemmen, Karim Réveillé et Bérald Crambes, Adrien a travaillé cette nouvelle sonorité, les claviers et la batterie à New York notamment.