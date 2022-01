Nouvel album pour les Smashing Pumpkins

Pas moins de treize nouvelles chansons viennent donc s'ajouter à leurs précédentes productions.

Le leader du groupe, Billy Corgan veut montrer au public à quel point ils y ont mis tout leur coeur.

Ce nouveau line-up regroupe Mike Byrne à la batterie, Nicole Fiorentino à la basse et Jeff Schroeder à la guitare, car "Oceania" est avant tout un projet de groupe et non l'initiative d'un seul des quatres protagonistes.

Le disque est disponible en streaming via les plateformes de téléchargement dont voici un extrait.