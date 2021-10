Hors Normandie. Nouveau clip pour Ed Sheeran: Beautiful people avec Khalid

Ed Sheeran aime gâter ses fans. Il a annoncé il y a quelques semaines qu'il sortira le 12 juillet 2019 un EP intitulé "No.6 Collaborations Project" dans lequel il chante en duo ou à plusieurs.

Il nous a offert "I don't care" avec Justin Bieber que vous avez découvert avec Tendance Ouest. Son clip est sorti mi-mai 2019. Il a récidivé avec le clip de "Cross Me" sorti le jour de la fête de la musique.

Tout juste une semaine plus tard, ce 28 juin 2019, c'est au tour de "Beautiful people" avec Khalid de se voir doté d'une vidéo. Dans cette chanson, le Britannique explique que le monde est parfois trop "bling-bling" et que l'authenticité ne permet pas de s'y intégrer. Nous suivons un couple "ordinaire" qui se sent mal à l'aise dans l'univers de la jet-set.

