Le casting 3 étoiles du prochain EP d'Ed Sheeran

Pendant sa tournée qui connait un immense succès, Ed Sheeran a pu rencontrer de nombreux artistes. Il a proposé à ceux dont il appréciait le travail de le rejoindre en studio, le temps d'enregistrer une chanson. Il en a fait un EP de collaborations, qui s'appelle "No. 6 Collaborations Project". Il sortira le 12 juillet 2019 et contiendra 15 titres, chacun d'entre eux chantés par Ed Sheeran et une ou plusieurs autres personnes avec lui. Tous ces artistes viennent d'univers différents, mais ils sont tous au top de leurs domaines!

Nous savions déjà que Justin Bieber faisait partie du projet avec "I don't care" que vous entendez sur Tendance Ouest. Il y a aussi son 2ème single "Cross me" avec les rappeurs Chance the Rapper et PnB Rock. C'est désormais officiel, nous connaissons tous les autres noms:

Eminem, 50 cent, Bruno Mars, Cardi B., Camila Cabello, Skrillex, Khalid ... Ça fait rêver! Voici la liste:

La liste complète des collaborations de cet EP - Ed Sheeran

A LIRE AUSSI.

Cross Me, un nouveau single urbain pour Ed Sheeran