Caen. Bonne table à Caen : Novità, pizza base crème, tomate ou pesto ?

Ce que l'on aperçoit en arrivant devant la nouvelle pizzeria Novità, à Caen (Calvados), c'est la terrasse du restaurant, situé place de la République… La promesse de futurs déjeuners au soleil, dans cette partie capitale du centre-ville, actuellement en cours de modernisation.

Choisir, la base !

Au menu, rien de surprenant à première vue : des pizzas napolitaines cuites au feu de bois, des pâtes fraîches et des salades, le tout servi dans un cadre moderne et spacieux. Mais ici, avant de commander le plat traditionnel italien par excellence, on vous demandera d'abord quelle base vous choisissez. Mamma mia ! Les puristes privilégieront la sauce tomate. Comme on est en Normandie, la crème est aussi proposée. Enfin, les accros du pesto se risqueront à tester la préparation à base de basilic pour leur pizza. C'est d'ailleurs cette option que j'ai choisie, pour ma pizza Regina.

Une formule pratique

Le résultat, malgré un peu d'attente côté cuisine en ces premiers jours d'ouverture, est réussi. Une croûte généreuse et des ingrédients simples mais bon. J'arrose mon plat d'un demi-litre d'eau gazeuse, boisson comprise dans la formule du midi à 13,90 euros, qui propose également un dessert ou un café. Pour finir le repas justement, quoi de mieux qu'une panacotta, un incontournable italien ? Et maison, s'il vous plaît !

Novità, 2 place de la République, 14000 Caen. Sur place ou à emporter. Tél. 02 31 50 83 47