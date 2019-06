Bonne table à Caen : Fragments, du bon et du beau

Pour déjeuner chez Fragments, mieux vaut s'y prendre un peu à l'avance. Ce restaurant, ouvert à l'automne 2018 non loin du château de Caen (Calvados), rue Lecornu, dispose d'une dizaine de tables, souvent très prisées ! Après plusieurs tentatives infructueuses de dernière minute, je parviens finalement à dégoter une place en terrasse, idéale alors que les beaux jours pointent leur nez !

Légumes frais et croquants

Le midi, Fragments propose deux formules : la première à 18 euros (entrée/plat ou plat/dessert), la seconde à 23 euros (entrée/plat/dessert). La carte est concoctée de produits frais et de saison. Pour mon plat, j'opte pour le poisson du jour et sa crème d'épinard, arrosé de pesto d'orties aux algues. En accompagnement, courgettes grillées, radis et navets croquants, ainsi qu'une portion de riz noir. La présentation est soignée, la cuisine délicate. Gourmande, j'aurais apprécié un morceau de poisson supplémentaire dans l'assiette. Pour arroser ce plat, un verre de vin alsacien, conseillé par notre hôte du jour. Ma voisine a pour sa part choisi le poulet au thym, accompagné d'un verre de beaujolais.

Au dessert, fraises et betterave

Au dessert, les yeux et les papilles en prennent à nouveau plein la vue. Pour moi, ce sera un financier de sésame noir accompagné d'une vinaigrette et d'une mousse de fraises et betterave. Le mélange des saveurs est audacieux mais réussi, le contraste visuel entre le noir du gâteau et le rose de la betterave fait son petit effet. Mon amie a préféré la rhubarbe rôtie au miel et sa mousse de lait au miel de colza. Une galette à la farine de sarrasin torréfié complète le tout. Promis, nous reviendrons un soir, avec nos amoureux, pour déguster le fameux dîner unique à 35 euros, avec mises en bouche et quatre plats !

Fragments, 2 Rue Léon Lecornu, 14 000 Caen. Tél. 07 71 69 29 76

