Animations. Tous aux quais : les arts urbains en fête près de Rouen

Les quais de Seine d'Amfreville-la-Mivoie (Seine-Maritime) seront animés le week-end du 29 et 30 juin 2019 à l'occasion du festival Tous aux quais. Laure Dupuis, conseillère municipale et Rémi Bourdel délégué à la culture sont à l'origine de cette manifestation qui vise à promouvoir les cultures urbaines. Rémi nous en parle :

En quoi consiste cet événement ?

Rémi Bourdel : "Nous avons imaginé ce festival pour montrer les arts urbains dans toute leur diversité. Dès le début, deux graffeurs rouennais, Kase et Arko, ont participé à l'événement et restent fidèles à chaque édition. À l'occasion du festival, ils invitent d'autres graffeurs pour réaliser une fresque monumentale et collective le temps du week-end, sur le mur du fripier Euréka le long des quais de Seine. C'était une façon aussi de redynamiser un espace à vocation industrielle. En plus de cette performance, les graffeurs initient les jeunes amfrevillais aux techniques de graff et les spectateurs peuvent assister à des battles de danse hip-hop, ainsi qu'à des concerts."

À qui s'adresse cet événement ?

"C'est vraiment une manifestation familiale et conviviale. Des ateliers de décor urbain sont proposés. Les années passées nous avions initié au tricot urbain mais nous avons souhaité nous renouveler avec un atelier de fil tendu pour cette 4e édition. Il y aura aussi du pliage de livre sur le stand du secours populaire et du vélo/smoothie sur le stand de la biocoop (pédaler actionne un moteur de mixeur). Ce sont des animations créatives et divertissantes, et on peut même rester manger sur place ou goûter ces vélo-smoothies."

Quels sont les temps forts du festival ?

"Nous accueillons une compétition de danse orchestrée par le Serpat crew, un collectif havrais spécialisé dans le hip-hop. Huit groupes de trois danseurs s'affronteront afin de remporter un prix de 300 euros. Ce sont des danseurs de haut niveau, cette discipline quasi acrobatique exige une excellente forme physique et ces démonstrations sont impressionnantes de technicité. Cette année nous accueillons aussi pour la première fois deux groupes de musique locaux : les rappeurs Boieldieuzards de Oissel et le groupe festif RCCS de Rouen. RCCS a déjà participé aux Terrasses du jeudi en 2018 et c'est un groupe très prometteur !"







Les 29 et 30 juin 2019, quais de Lescure à Amfreville-la-Mivoie. Gratuit. amfreville-la-mivoie.fr