Rock in Évreux 2019 : une programmation haute en couleur !

Après avoir reçu en 2018 DJ Snake, Dadju, Kyo, Catherine Ringer, Asaf Avidan ou encore Hyphen hyphen, cette nouvelle édition du festival Rock in Évreux (Eure) promet encore de belles rencontres, grâce à une programmation éclairée et éclectique. Vincent Ficot, coordinateur du festival, nous en parle :

Quelle est l'histoire du festival ?

Vincent Ficot : "Le RIE [NDLR : Rock in Évreux] a été imaginé par Normandy Rock en 2017. Suite à la fusion avec le Green horse festival, il est devenu RIE by GHF. Il est orchestré conjointement par les équipes de la société JLCD Events et de l'association Normandy Rock. Sa programmation rassemble à la fois des artistes de renommée nationale et internationale et des Normands en lever de rideau. Le festival mise vraiment sur l'éclectisme : on retrouve aussi bien du reggae cette année avec Tiken Jah Fakoly que de l'électro avec Offenbach."

Quels ont été les choix de programmation cette année ?

"Christophe Courtonne et Christophe Dauvergne assurent ensemble la programmation et cette année nous avons la chance d'accueillir Shakaponk, Bigflo et Oli, Kungs, The Avener, Bob Sinclar, Tiken Jah Fakoly, Boulevard des airs et Offenbach. C'est une programmation 1/3 rock, 1/3 pop et 1/3 électro. Tous ces artistes participent pour la première fois au RIE. Les groupes ont été sélectionnés en fonction de leur actu, de leur popularité, de leur disponibilité, bien sûr, mais surtout en fonction de leur originalité. Shaka Ponk et Bigflo et Oli figurent parmi les groupes les plus attendus. Mais nous accordons aussi une part de la programmation aux artistes normands. Cette année les ambassadeurs normands sont Barbe noire, Cizum et Woodpeaks."

Quels sont les moyens mis en œuvre ?

"Chaque soir sept concerts sont proposés au public. Le site accueille deux scènes. Le festival bénéficie aussi d'un camping attenant qui peut accueillir jusqu'à 2 000 festivaliers. Nous avons aussi installé une aire de jeux pour enfants et un village d'exposant avec artisans, un service de bars et de restaurations et de nombreux stands. Le site du festival est aussi facilement accessible depuis le centre-ville grâce à un système de navettes gratuites. Avec tous ces moyens mis en œuvre, nous pouvons accueillir confortablement entre 10 et 15 000 festivaliers par jour. L'année passée c'est 31 000 spectateurs qui sont venus assister au RIE !"

Du 28 au 30 juin 2019 à l'hippodrome d'Évreux. 43 à 99€. rockinevreux.org

