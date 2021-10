Le-Havre. Le Havre : le renouveau de la forêt de Montgeon

C'est le poumon du Havre (Seine-Maritime) : la forêt de Montgeon s'étend sur 270 hectares au cœur de la cité Océane. Jusque dans les années 80, c'était l'espace de détente des Havrais, qui fréquentaient peu la plage. Depuis, la tendance s'est inversée. La ville a décidé, en 2014, de redonner vie à la forêt de Montgeon et d'en faire un nouveau lieu de loisirs, au même titre que la plage.

Deux millions d'euros d'investissement

En 2018, un accrobranche a vu le jour à côté des lacs. Pour aller encore plus loin, la ville va investir deux millions d'euros.

La circulation automobile va être réaménagée avec trois entrées pour les voitures menant directement à des parkings (camping, lacs et accrobranche). Il y aura plus de place et de voies pour les cyclistes et les piétons. La lisière, très utilisée par les joggeurs, est en cours de rénovation.

Du côté de l'ancien camping, un caniparc va voir le jour. Il s'agit d'un espace où les chiens pourront se promener sans laisse. Sera également installée une maison de l'éco-paturage. Le lieu servira à héberger les animaux utilisés en ville pour l'éco-paturage (chèvres, moutons et cochons).

Du côté des lacs, de nouvelles aires de jeux pour les enfants vont être refaites, d'une capacité de 200 personnes, et une zone silence sera créée autour d'un arbre.

Des animations loisirs

Pour animer la forêt de Montgeon, la municipalité a fait appel à des prestataires.

Du côté de l'ancien camping, l'association Golf Évasion Mannevillette va créer un golf. Il sera situé sur les anciens terrains de football du club de Saint-Thomas-d'Auqin. Il y aura un mini-golf (ouverture fin 2019), un golf compact de neuf trous et un foot-golf (ouverture début 2020).

Écoutez Patrick Fontaine, le président de Golf Évasion Mannevillette :

Vélo-école et Rosalies

Toujours à côté de l'ancien camping est installé le Pôle havrais des mobilités alternatives, géré par l'association La Roue Libre. Le pôle proposera des vélos à la location et mettra en place une vélo-école. Cette dernière sera accessible à tous, petits et grands, pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo.

Du côté des lacs, une location de Rosalies sera proposée aux visiteurs. Elle sera située juste à côté de l'accrobranche. C'est d'ailleurs l'exploitant de cet accrobranche qui propose ce nouveau service.

