A voir : les sorties cinéma du mercredi 6 juin

Voici notre sélection des sorties de la semaine :

Madagascar 3, bons baisers d'Europe (en 3D dans les salles équipées)

Film d'animation américain (voix françaises: José Garcia, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Anthony Kavanagh, Mickaël Youn...)



De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr !

Arrête de pleurer Pénélope

Comédie française, inspirée de la pièce de théâtre homonyme



Chloé, Léonie et Pénélope, trois amies d’enfance qui se sont perdues de vue depuis de nombreuses années, sont convoquées chez le notaire.

La tante de Chloé, chez qui elles avaient l’habitude de passer leurs vacances d’été, leur a légué à toutes les trois sa maison à la campagne. Encouragées par Chloé, elles décident de partir un week-end pour vider la maison afin de la vendre.

Une fois sur place, les souvenirs refont surface. Entre règlements de comptes, vieux secrets à moitié oubliés et fous rires, les filles s’apprêtent à passer un très très long weekend...



21 Jump Street

Comédie policière américaine (adaptation de la série du même nom)

Les nouvelles aventures de la brigade de 21 Jump Street, un groupe de jeunes policiers pouvant aisément se faire passer pour des adolescents et ainsi infiltrer les réseaux des trafiquants de drogue qui sévissent dans les milieux universitaires californiens.

Gérard Cadot, le programmateur du Select à Granville nous a présenté son coup de coeur en rouge (Madagascar 3) et nous parle aussi de la programmation de la semaine à Granville. (player en bas de l'article)

"Le sélect" 7, boulevard d'Hauteserve 50 400 Granville www.allocine.fr