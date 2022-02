4ème festival de cinéma Toutes toiles dehors à Granville

Le thème choisi pour cette édition 2016 est "Amour(s) & cinéma". L'amour sous toutes ses formes sera montré sous forme de films, pas forcément rose bonbon. Chaque projection sera suivie d'un débat pour discuter de l'oeuvre projetée et aborder différents thèmes. En plus des films, il y aura aussi une conférence le samedi 2 avril et un café-chanson dimanche.

Retrouvez le programme complet de l'événement sur le blog de l'association ou son Facebook. C'est du lundi au dimanche au cinéma Le Select à Granville. Tarif unique de 5€.

Ecoutez Marion Caens, secrétaire adjointe de Ciné-débat, nous présenter le festival: