Un clip sur le voyage, joliment réalisé, avec des images quelques peu vieillies, qui offrent un très joli visuel.

Tristan Nihouarn sera d'ailleurs de passage en Normandie prochainement lors du Festival Valise'n'Rock 2012 à Sartilly qui aura lieu les 5 et 6 Octobre 2012 aux cotés de Mes Souliers sont rouges, Merzhin, Riff Raff Tribute to AC/DC et Alain Briant.

Plus d'infos sur festivalvalisenrock.com