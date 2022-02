Hors Normandie. Gims en pleine course-poursuite dans Miami Vice

Gims propose depuis quelques semaines "Miami Vice" que vous pouvez entendre à la radio sur Tendance Ouest. Son clip est maintenant disponible.

On peut le voir dans une belle voiture américaine avec des complices, et le butin de ce qu'on imagine un braquage. Ils sont poursuivis par des voitures de police.

Le titre Miami Vice sera à retrouver sur Transcendance, la réédition de l'album Ceinture Noire, à paraître le 26 avril 2019. Les 40 titres de Ceinture Noire seront là + 13 inédits ! Autant dire que les fans seront comblés.

Actuellement Gims est en tournée dans toute la France avec son "Fuego tour". Il sera en concert le dimanche 9 juin 2019 pour le festival Papillons de Nuit à Saint Laurent de Cuves (50), entre Caen et Rennes. Remportez vos places pour la journée de votre choix entre 6h et 9h dans Normandie Matin ou entre 16h et 19h dans le Jackpot. Remportez aussi vos pass 3 jours en jouant à n'importe quel moment de la journée.

