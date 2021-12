La programmation du Festival Valise'n'rock 2012 dévoilée

Ce Vendredi 13 Avril à 17h25 porte chance aux amateurs de Festivals. C'est une très belle affiche que Franck Perronne, l'organisateur du Festival Valise'n'Rock nous a dévoilée.

Petit changement par rapport aux années précédentes, il n'y a plus de tremplin Valise'n'Rock! Tout est concentré sur un seul et même week-end!



Cette année, le Festival se tiendra les 5 et 6 octobre à la Salle Culturelle de Sartilly en présence de :

-Mes Souliers sont rouges

-Merzhin

-Tristan Nihouarn (Ex-chanteur de Matmatah)

-Riff Raff

-Alain Briand

Ecoutez Franck Perronne, l'organisateur de ce Festival :