Papillons de nuits 2012 : Oh la belle prog' !

Et ça commencera donc dès le vendredi 25 Mai avec Boulevard des Airs mais aussi Zebda, Shaka Ponk, Brigitte, Yuksek, Imany et l'enfant du pays, de retour en grâce auprès des organisateurs et très attendu par le public Bas Normand, le rappeur Orelsan.

Samedi 26 le festival montera en puissance avec la présence de Skip The Use, Kim Novak ou encore Catherine Ringer, la célèbre chanteuse du groupe Rita Mitsouko, déjà passé par Saint Laurent de Cuves...Et la journée du samedi n'est pas encore fini, rajoutez y Hubert-Felix Thiéfaine, l'enfant terrible du rock international Pete Doherty et le chanteur folk Charlie Winston.

La journée du dimanche arrivera comme le point d'orgue de ce week-end de folie avec C2C, la bretonne Nolwenn Leroy et de celui qui avait fait une brève apparition au côté de son papa il y a deux ans à Saint Laurent, Thomas Dutronc. Enfin, on termine avec celui qui devrait clore cette édition 2012, il succédera sur la scène vulcain à Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Julien Clerc participera lui aussi au festival papillons de nuits cette année...

Découvrez la programmation exhaustive en téléchargeant le fichier ci-dessous.