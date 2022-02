Ouverture ce soir du Festival Valise'n'Rock à Sartilly!

Venez encourager les 6 six groupes qui tentent d'obtenir leur place en première partie du Festival Valise'n'Rock!



Demain aura lieu la grande soirée Valise'n'Rock avec à l'affiche le vainqueur du tremplin, Hygiaphone Tribute to Téléphone, Skanka et la tête d'affiche de cette 3ème édition, le groupe de Rock Celtique Soldat Louis!



Découvrez les 6 groupes en lice :

- DAYBREAK / Rock (calvados)

www.myspace.com/daybreaklesite

- SISSOUANE Rock Alternatif (Orne)

www.myspace.com/sissouane

- ZELDA ZONCK Rock Français (Manche)

www.myspace.com/zeldazonck

- NYXTONE Pop Rock Français (Orne)

www.myspace.com/nyxtone

- EXIL Rock mélodique (calvados)

www.myspace.com/exilmusic.com

- WHITE CAR NATION Rock Alternatif (Manche)

www.myspace.com/whitecarnationmusic



Ecoutez ci-dessous, Franck Perrone, l'Organisateur du festival :