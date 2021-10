Rouen. Armada : Ary, un guide virtuel pour les touristes

C'est bien plus qu'une version numérique du petit guide papier de l'Armada, selon ses créateurs. Spécialisés dans les expériences de visites guidées par le biais d'applications sur smartphone, les Rouennais (Seine-Maritime) qui ont créé le guide virtuel Ary ont lancé une extension spécialement pour l'Armada. Sur l'interface, une carte présente tous les points d'intérêt sur les quais et des petites notices d'information.

Déjà des projets de développement

"On peut être guidé vers un bateau précis, obtenir des informations sur tel ou tel navire… Mais le plus, c'est de pouvoir le faire en temps réel et de pouvoir modifier le programme si besoin, comme dans le cas où un concert serait annulé.", précise Simon Lecœur. Pour les jeunes entrepreneurs, l'Armada est "une belle vitrine pour montrer leur savoir-faire", comme l'explique son compère Geoffrey Mameaux.

Ce qui permet d'orienter les touristes et les Rouennais vers la première vocation de leur application : découvrir la ville aux cent clochers avec une approche ludique. Et cela tombe bien, puisque ses créateurs planchent déjà sur plusieurs idées pour enrichir l'expérience pour les utilisateurs et la décliner dans d'autres villes dès cet été.

Trouvez Ary, l'application gratuite sur ary.travel/armada

