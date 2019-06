Manifestations interdites samedi dans une grande partie de Rouen

Certains gilets jaunes ont appelé à se mobiliser, samedi 8 juin 2019, pour le premier samedi de l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) et à l'occasion de leur acte 30. Face à ces appels, partagés sur les réseaux sociaux, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a pris plusieurs arrêtés d'interdiction de manifester.

Un périmètre d'interdiction étendu

Comme lors des précédentes semaines, un arrêté a été pris pour le centre-ville historique et piéton, applicable samedi 8 juin, de 10h à 22h. Le périmètre a été légèrement agrandi pour s'étendre jusqu'aux quais de la rive droite et jusqu'aux boulevards menant vers la gare SNCF et le pont Guillaume.

Périmètre du samedi - Préfecture 76

Cet arrêté s'ajoute à celui appliqué depuis jeudi 6 juin 2019 et jusqu'au dimanche 16 juin à l'occasion de l'Armada. Les manifestations sont interdites dans le site de l'évènement, mais aussi sur les principaux axes de circulation de la rive droite et de la rive gauche.

Périmètre de l'Armada - Préfecture 76

Le préfet a également pris trois arrêtés concernant la consommation et la détention d'alcool sur la voie publique, le port et le transport de carburants et produits chimiques, ainsi que la vente et l'utilisation d'artifices, qui sont interdits du vendredi 7 juin à 23h au lundi 10 juin à 23h.

Au rond-point des vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, un arrêté d'interdiction de manifestation dans ce secteur a été pris du jeudi 6 juin à 10h au mercredi 12 juin à 10h.

