Circulation, accès, contrôle : les mesures de sécurité pour l'Armada

Après une soixantaine de réunions et 12 groupes de travail différents, les services de l'État sont prêts pour l'Armada à Rouen (Seine-Maritime). Mardi 21 mai 2019, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand a détaillé le dispositif de sécurité qui doit permettre "d'allier sécurité et praticité pour que Rouen continue à vivre pendant l'Armada".

Accès au site

Cinq entrées sont aménagées pour entrer sur le site de l'Armada, qui est entouré de barrières. Les entrées sont ouvertes 24h/24, sauf celle située au niveau du panorama, qui le sera de 10h à 2h seulement. Un filtrage est mis en place à l'entrée. "Il y aura jusqu'à 16 files par entrées, permettants de contrôler plusieurs milliers de personnes à l'heure", détaille Lionel Gueret-Laferté, responsable de la sécurité à l'Armada.

L'ensemble du site sera placé sous vidéosurveillance, des forces de l'ordre seront déployées "avec toutes les spécialités nécessaires", affirme Pierre-André Durand sans en dire plus, si ce n'est que des policiers en tenue et en civils seront déployés.

Le site de l'Armada - Préfecture

Circulation aux alentours

Les autorités recommandent aux Rouennais d'emprunter les transports en commun, de même pour les touristes qui sont invités à laisser leur véhicule dans les parkings relais (université à Mont-Saint-Aignan ou au Zénith de Rouen) puis à emprunter métro ou Teor pour se rendre sur le site de l'Armada.

La circulation sera restreinte sur le pont Guillaume, le boulevard Ferdinand de Lesseps et le quai Boisguilbert pour dégager une voie dédiée aux services de secours. Des fermetures totales du quai Boisguilbert interviendront les 8, 9, 10 et 15 juin, de 16h à 2h, en raison d'une forte affluence attendue.

Accès en transports - Préfecture

De même l'A150 sera fermée de La Vaupalière jusqu'à Rouen, vendredi 7 juin à partir de 21 heures, en raison de la levée du pont Flaubert pour l'arrivée de l'Hermione. Les véhicules seront déviés par Maromme.

Des contrôles renforcés

En plein mouvement des gilets jaunes, le préfet de Seine-Maritime garde un œil sur les possibles manifestations. Pierre-André Durand affirme se garder la possibilité de prendre des arrêtés d'interdiction de manifester dans un périmètre élargi pour assurer la sécurité de l'Armada. Les contrôles d'alcoolémie seront également renforcés sur les routes du département.

Le préfet a pris des dispositions particulières pour la Grande parade, dimanche 16 juin, qui verra le départ des bateaux de Rouen. "Plus d'un million de spectateurs sont attendus sur les 120 km de rives de Seine", annonce la préfecture. Les maires des communes traversées par le fleuve sont accompagnés pour assurer le stationnement et la sécurisation du public. Neuf postes de secours et postes de commandements seront déployés le long de la Seine.

